УНИКС может подписать Фрэнклина
Атакующий защитник Джамал Фрэнклин может перейти в УНИКС. Как сообщает Sportando, российский клуб заинтересован в подписании 23-летнего американца, который последние 7 лет играет в Китае.
Ранее Фрэнклин играл в НБА за «Денвер» и «Мемфис». Он был выбран «Гриззлис» во втором раунде драфта-2013.
В сезоне-2020/21 Фрэнклин сыграл в 18 матчах чемпионата Китая за «Шаньси», набирая в среднем по 24,8 очка, 8,2 подбора, 9,4 передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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