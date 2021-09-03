УНИКС может подписать Фрэнклина

Атакующий защитник Джамал Фрэнклин может перейти в УНИКС. Как сообщает Sportando, российский клуб заинтересован в подписании 23-летнего американца, который последние 7 лет играет в Китае.

Ранее Фрэнклин играл в НБА за «Денвер» и «Мемфис». Он был выбран «Гриззлис» во втором раунде драфта-2013.

В сезоне-2020/21 Фрэнклин сыграл в 18 матчах чемпионата Китая за «Шаньси», набирая в среднем по 24,8 очка, 8,2 подбора, 9,4 передачи.