Форвард «Химок» Янис Тимма оставил комментарий под новогодним постом в Instagram своей жены популярной певицы Анны Седоковой.

«Ты мой подарок», — написал Тимма.

«Надеюсь приятный», — ответила Седокова.

«Очень», — отреагировал Тимма.

Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Белорусии Валентином Белькевичем, у них родилась дочь.