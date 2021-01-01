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Тимма написал, что жена Седокова — его подарок. Певица ответила

14:44
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Форвард «Химок» Янис Тимма оставил комментарий под новогодним постом в Instagram своей жены популярной певицы Анны Седоковой.

«Ты мой подарок», — написал Тимма.

«Надеюсь приятный», — ответила Седокова.

«Очень», — отреагировал Тимма.

Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Белорусии Валентином Белькевичем, у них родилась дочь.

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