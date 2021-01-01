Тимма написал, что жена Седокова — его подарок. Певица ответила
14:44
Форвард «Химок» Янис Тимма оставил комментарий под новогодним постом в Instagram своей жены популярной певицы Анны Седоковой.
«Ты мой подарок», — написал Тимма.
«Надеюсь приятный», — ответила Седокова.
«Очень», — отреагировал Тимма.
Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Белорусии Валентином Белькевичем, у них родилась дочь.
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