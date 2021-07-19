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УНИКС в сентябре выступит в турнире с участием «Фенербахче», «Партизана» и «Монако»

16:03
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УНИКС станет одним из четырех участников турнира Istanball Cup, который пройдет в Стамбуле 11 и 12 сентября, информирует пресс-служба клуба.

Также участниками предсезонного турнира станут «Фенербахче», «Партизан» и «Монако».

В полуфинале казанская команда сыграет с «Фенербахче».

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Иван Шитик все материалы автора

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