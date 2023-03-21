Стали известны даты и время матчей 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ опубликовала даты и время матчей 1/4 финала плей-офф турнира.

В четвертьфиналах плей-офф сезона-2022/23 в сериях до трех побед (по схеме 2-2-1) встретятся: ЦСКА и вторая лучшая команда группы Б, УНИКС и победитель группы Б, «Зенит» — МБА, «Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань».

Матчи будут начинаться на площадке команды, занявшей более высокое место по итогам регулярного сезона. Итоговые пары 1/4 финала плей-офф определятся до 26 марта включительно.

Расписание (время матчей московское):

ЦСКА — «Парма» / «Автодор» / «Самара» / «Енисей»

1-я игра — 31 марта, 20:00 в Москве

2-я игра — 2 апреля, 14:00 в Москве

3-я игра — 5 апреля, 15:30/18:00 на площадке второй лучшей команды группы Б

4-я игра — 7 апреля, 15:30/18:00 (мск) на площадке второй лучшей команды группы Б (*)

5-я игра — 10 апреля, 20:00 (мск) в Москве (*)

УНИКС — «Парма» / «Автодор» / «Самара»

1-я игра — 1 апреля, 18:00 в Казани

2-я игра — 3 апреля, 19:00 в Казани

3-я игра — 6 апреля, 17:30/20:00 на площадке победителя группы Б,

4-я игра — 8 апреля, 15:00 на площадке победителя группы Б, (*)

5-я игра — 11 апреля, 19:00 в Казани (*)

«Зенит» — МБА

1-я игра — 1 апреля, 16:00 в Санкт-Петербурге

2-я игра — 3 апреля, 20:00 в Санкт-Петербурге

3-я игра — 6 апреля, 19:30/20:00 а Москве

4-я игра — 8 апреля, 17:00 в Москве (*)

5-я игра — 11 апреля, 20:00 в Санкт-Петербурге (*)

«Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань»

1-я игра — 31 марта, 19:30 на площадке 4-й команды регулярного чемпионата

2-я игра — 2 апреля, 16:00 на площадке 4-й команды регулярного чемпионата

3-я игра — 5 апреля, 20:00 на площадке 5-й команды регулярного чемпионата

4-я игра — 7 апреля, 20:00 на площадке 5-й команды (*)

5-я игра — 10 апреля, 19:30 на площадке 4-й команды (*)

(*) — если понадобится