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Базаревич — о матче с «Автодором»: «В таких играх зачастую решает не тактика, а морально-волевые качества»

Мария Гусева
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Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич поделился ожиданиями от матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Автодора».

«У нас было время, и мы постарались подготовиться к этому матчу, — цитирует пресс-служба лиги Базаревича. — Хотим, чтобы это была не последняя домашняя игра. Нужно приложить для этого все силы. В таких играх зачастую решает не тактика, хотя и она важна, а морально-волевые качества. Надеюсь, мы их проявим. Доволен ли я, как мы провели недельную паузу? Игра покажет».

Матч «Самара» — «Автодор» пройдет сегодня, 21 марта. Начало встречи — 18.00 мск.

Источник: Единая лига ВТБ
БК Автодор
БК Самара
Сергей Базаревич
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