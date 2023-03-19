Секулич о матче с УНИКСом: «Смогли найти путь к победе, хоть и далеко не сразу»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался о победе над УНИКСом (78:70) в матче Единой лиги ВТБ.

«Прежде всего, я хочу сказать огромное спасибо болельщикам, которые сегодня заполнили трибуны «Баскет-Холла» и стали самым настоящим шестым игроком. В самые сложные моменты матча мы ощущали их поддержку и находили силы переломить ход игры в свою пользу. Что касается матча, то и у нас, и у УНИКСа были определенные проблемы с травмированными игроками. Обе команды пытались это преодолеть. Мы смогли найти путь к победе, хоть и далеко не сразу. Сегодня порой было по-настоящему сложно, но играя вместе, друг за друга, «Локо» смог одержать победу», — приводит слова Секулича сайт лиги.

«Локомотив-Кубань» 26 марта на выезде сыграет с ЦСКА, а УНИКС в этот же день встретится с «Зенитом».