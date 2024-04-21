Пападопулос: «Травма Дублевича — большая потеря, но мы создали команду из тех, кто здесь и готов сражаться»

Спортивный директор «Зенита» Манос Пападопулос специально для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего плей-офф Единой лиги ВТБ, а также оценил выступление клуба в регулярном сезоне-2023/24.

— Довольны ли вы вторым место «Зенита» по итогам регулярки?

— Я никогда не смогу быть доволен вторым местом. Только первым, но для меня, особенно во втором раунде, мы были первыми. Мы проиграли только один матч, и тот был странным («Зенит» уступил УНИКСу в Казани со счетом 91:90). В целом, этот сезон получился не самым простым, вы помните, как все начиналось, какие проблемы у нас были из-за травм, так что можно сказать, что в регулярном чемпионате мы со всем справились.

— Исполнительный директор «Уралмаша» Сергей Доманов заявил «СЭ», что считает «Зенит» самым опасным соперником в плей-офф. Что можете сказать о команде из Екатеринбурга? Трудно ли будет сдержать Октавиуса Эллиса, показавшего лучший результат по эффективности в регулярке?

— Я бы сказал, что «Уралмаш» — самый опасный соперник из тех, кто не вошел в топ-6 по итогам первого раунда. Они проводят отличный сезон, все мы помним первый матч регулярки. Играть с ними будет непросто. Плюс у них невероятная поддержка болельщиков, атмосфера в ДИВСе впечатляет. Эллис — отличный игрок, я знаю его еще с тех времен, когда он выступал в чемпионате Греции, он талантливый и работоспособный.

— Все ли игроки «Зенита» (за исключением травмированного Бояна Дублевича) здоровы и готовы помочь команде в первом раунде плей-офф?

— Конечно, Дублевич был одним из самых важных игроков для нас, особенно во второй части сезона. Это большая потеря. Но я надеюсь, что все будут готовы играть в плей-офф, и я не хочу слишком много уделять внимания тому, что кого-то с нами не будет. Сейчас мы создали команду из тех, кто здесь и готов сражаться. Надеюсь, вместе мы выиграем еще один трофей, — сказал Пападопулос «СЭ».

В текущем сезоне «Зенит» стал победителем Суперкубка Единой лиги ВТБ и Кубка России.

В первом раунде плей-офф сине-бело-голубые сыграют с «Уралмашом». Стартовый матч серии пройдет 22 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 мск.