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Сегодня, 20:16

Исполнительный директор «Уралмаша» назвал «Зенит» самым опасным соперником

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Сергей Доманов.

Исполнительный директор «Уралмаша» Сергей Доманов прокомментировал выход клуба из Екатеринбурга в плей-офф Единой лиги ВТБ. В матче плей-ин за седьмое место подопечные Ростислава Вергуна обыграли «Самару» (80:69).

«Всех с победой, как говорит президент нашего клуба Виктор Ганиенко это была «обязательная» программа, а сейчас будет «произвольная», — отметил «СЭ» Доманов. — Считаю, что в плей-офф нам попался самый сильный соперник из всех возможных. Все-таки во второй части регулярки команда Чави Паскуаля выиграла девять игр из 10, и даже в проигранном матче имели все шансы на победу. Постараемся выложиться на максимум и приложим все усилия, чтобы продолжать радовать наших болельщиков. Вперед «Уралмаш».

Серия «Зенит» — «Уралмаш» начнется двумя матчами в Санкт-Петербурге 22 и 24 апреля.

БК Зенит
БК Самара
БК Уралмаш
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