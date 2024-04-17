Исполнительный директор «Уралмаша» назвал «Зенит» самым опасным соперником

Исполнительный директор «Уралмаша» Сергей Доманов прокомментировал выход клуба из Екатеринбурга в плей-офф Единой лиги ВТБ. В матче плей-ин за седьмое место подопечные Ростислава Вергуна обыграли «Самару» (80:69).

«Всех с победой, как говорит президент нашего клуба Виктор Ганиенко это была «обязательная» программа, а сейчас будет «произвольная», — отметил «СЭ» Доманов. — Считаю, что в плей-офф нам попался самый сильный соперник из всех возможных. Все-таки во второй части регулярки команда Чави Паскуаля выиграла девять игр из 10, и даже в проигранном матче имели все шансы на победу. Постараемся выложиться на максимум и приложим все усилия, чтобы продолжать радовать наших болельщиков. Вперед «Уралмаш».

Серия «Зенит» — «Уралмаш» начнется двумя матчами в Санкт-Петербурге 22 и 24 апреля.