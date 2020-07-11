Грузинская спортсменка Элен Лоладзе поддержала баскетболиста Торнике Шенгелию, перешедшего в ЦСКА. Переход спортсмена в российский клуб вызвал в Грузии резонанс, игрока подвергла критике президент страны.

— Конечно, у всех свое мнение по поводу перехода Торнике, но я чувствую, что обязана поддержать его и рассказать о доброте, которую он проявил ко мне и моему тренеру, хоть это и против его воли, — написала у себя в Facebook Лоладзе. — Из-за нехватки средств для участия в чемпионате мира мой тренер активно искал спонсора. Он встречался с директорами крупных компаний, но безрезультатно. Торнике узнал об этом и покрыл наши расходы, а это была немалая сумма. Единственное, о чем он просил — сохранить историю в секрете. После этого сложно сказать, что Торнике Шенгелия — не патриот!