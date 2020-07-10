Президент Грузии раскритиковала Шенгелию за переход в ЦСКА

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала форварда Торнике Шенгелию за переход в московский ЦСКА. Ранее стало известно, что Шенгелия подписал с армейцами трехлетний контракт.

В Грузии новость о переходе форварда в ЦСКА спровоцировала скандал. В социальных сетях баскетболиста называют предателем.



— Для меня, как президента Грузии, прискорбно и неприемлемо решение капитана грузинской сборной перейти в московский ЦСКА, — написала Зурабишвили в Facebook.

«Политика и спорт неразделимы, враг — он всюду враг»: грузины против перехода Шенгелии в ЦСКА