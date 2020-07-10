Президент Грузии раскритиковала Шенгелию за переход в ЦСКА
10 июля 2020, 15:55
Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала форварда Торнике Шенгелию за переход в московский ЦСКА. Ранее стало известно, что Шенгелия подписал с армейцами трехлетний контракт.
В Грузии новость о переходе форварда в ЦСКА спровоцировала скандал. В социальных сетях баскетболиста называют предателем.
— Для меня, как президента Грузии, прискорбно и неприемлемо решение капитана грузинской сборной перейти в московский ЦСКА, — написала Зурабишвили в Facebook.
«Политика и спорт неразделимы, враг — он всюду враг»: грузины против перехода Шенгелии в ЦСКА
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