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Президент Грузии раскритиковала Шенгелию за переход в ЦСКА

10 июля 2020, 15:55
Торнике Шенгелия. Фото AFP
Торнике Шенгелия. Фото AFP
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала форварда Торнике Шенгелию за переход в московский ЦСКА. Ранее стало известно, что Шенгелия подписал с армейцами трехлетний контракт.

В Грузии новость о переходе форварда в ЦСКА спровоцировала скандал. В социальных сетях баскетболиста называют предателем.

— Для меня, как президента Грузии, прискорбно и неприемлемо решение капитана грузинской сборной перейти в московский ЦСКА, — написала Зурабишвили в Facebook.

«Политика и спорт неразделимы, враг — он всюду враг»: грузины против перехода Шенгелии в ЦСКА

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