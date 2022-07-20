Словенский тренер Секулич возглавил «Локомотив-Кубань»

Словенский тренер Александр Секулич возглавил «Локомотив-Кубань», сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

«Александр Секулич — по тренерским меркам относительно молодой, но при этом уже очень опытный специалист. Слежу за его карьерой и успехами с далекого 2011 года, где в финале «Локо» встречался со словенской КРКА. Уверен, Саша принесет большую пользу «Локо», и под его руководством наши молодые игроки продолжат прогрессировать. Стратегия нашего клуба останется неизменной — мы и дальше будем делать ставку на собственных воспитанников. И, конечно, большой международный опыт Секулича должен помочь игрокам выйти на новый уровень, а всей нашей команде — показать достойный результат в Единой лиге ВТБ», — цитирует пресс-служба «Локомотива-Кубань» президента клуба Ведищева.

44-летний Секулич в 2020 году возглавил сборную Словении и привел ее к полуфиналу Олимпийских игр, до этого он входил в тренерский штаб сборной в 2017 году, когда команда стала победителем чемпионата Европы. В сезоне-2021/22 «Нимбурк» под руководством специалиста завоевал титул чемпиона Чехии.