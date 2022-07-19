«Зенит» проявляет интерес к бывшему игроку «Милана»

«Зенит» проявляет интерес к бывшему форварду «Милана» Бену Бентилу, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

На 27-летнего баскетболиста также претендует «Галатасарай», но сам игрок склоняется к переходу в «Панатинакос».

Бентил, который летом стал свободным агентом, провел в «Милане» сезон-21/22 и стал вместе с командой чемпионом Италии. В 29 матчах серии А он набирал 9,1 очка, 4,3 подбора и 1,1 передачи в среднем за игру.

Отметим, что уроженец Ганы ранее уже выступал за греческий «Панатинаикос».