УНИКС подписал контракт с Евгением Валиевым
УНИКС объявил о заключении контракта с форвардом Евгением Валиевым.
31-летний россиянин подписал соглашение с казанским клубом на один год.
Евгений Валиев — новый игрок в составе УНИКСа?— BC UNICS Kazan (@unicsbasket) July 14, 2021
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Контракт с форвардом рассчитан на один год.
Добро пожаловать! pic.twitter.com/XKrLxAeE8K
В сезоне-2020/21 Валиев провел 15 матчей за «Химки» в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 5,5 очка и 4,1 подбора за игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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