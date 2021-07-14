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УНИКС подписал контракт с Евгением Валиевым

14 июля 2021, 12:13
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УНИКС объявил о заключении контракта с форвардом Евгением Валиевым.

31-летний россиянин подписал соглашение с казанским клубом на один год.

В сезоне-2020/21 Валиев провел 15 матчей за «Химки» в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 5,5 очка и 4,1 подбора за игру.

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Иван Торопцев все материалы автора

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