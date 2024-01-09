Швед продолжает феерить в Китае. Его команда борется за место в плей-офф

Российский защитник в топ-3 лучших игроков турнира по передачам.

Алексей Швед сыграл уже 21 матч в CBA, подтвердив статус главной звезды своей новой команды и одного из ярчайших игроков лиги. Средние показатели российского защитника в новом чемпионате: 17,4 очка, 9,7 передачи и 5,3 подбора. Он входит в топ-25 лучших снайперов CBA (лидирует Роберт Гордон, набирающий фантастические 32,5 очка в среднем за игру), а также в топ-3 по передачам (больше только у Кея Фелдера и Сунь Минхуэя). Со Шведом в составе «Шаньси» выиграли 11 матчей и продолжает бороться за место в плей-офф. Команды из Тайюаня идет на 11-м месте (13 побед/13 поражений). Напомним, что в плей-офф выходит 12 лучших команд регулярки, которая продлится до начала апреля.

Развитие партнеров

В понедельник, 8 января, «Шаньси» проиграли своим соседям по таблице из «Тяньцзинь», однако Алексей Швед уверенно может занести этот матч себе в актив. Российский защитник сделал трипл-дабл, который стал для него третьим в CBA: 28 очков, 17 передач и 10 подборов.

«Если честно, то, когда летом Алексей решил отказать испанскому клубу, выступающему в Евролиге, я был расстроен, — отмечает «СЭ» официальный представитель Шведа Обрад Фимич. — Думал, что выбор в пользу Китая — ошибочный. Однако уже спустя две недели я понял, что игрок был прав. Это было самое правильное решение на этом этапе карьеры. Он открывает для себя новый рынок, новые возможности и получает новый спортивный вызов. Шведа очень хорошо приняли болельщики, клуб, вся китайская пресса. Все в восторге от его понимания игры. Особенно партнеры по команде, чей уровень рядом с Алексеем серьезно повысился. Например, основной центровой «Шаньси» до прихода Шведа набирал по 5-6 очков в среднем за игру, но с помощью такого сильного плеймейкера его показатели поднялись до 15-20 очков».

Действительно, центровой «драконов» Ге Чжаобао является третьим снайпером команды (17,3 очка, в прошлом сезоне было 10,4). Больше только у Шведа и одного из лидеров сборной Китая Ю Шайя (25,1). Последний, к слову, в прошлом сезоне также имел гораздо более скромную статистику (16,5).

Фото cbaleague.com

Показатели двух других легионеров «Шаньси» заметно слабее, чем у Шведа. Айзея Тэйлор в среднем набирает 12,6 очка и 5,2 передачи, у недавно пополнившего команду Фрэнка Джексона (начинал сезон в составе АСВЕЛа) 12,6 очка и 2,8 передачи. При этом важно учитывать, что во время матча на паркете может находиться только один легионер. Есть исключения для команд, которые в прошлом году не попали в плей-офф. Таким клубам разрешается иметь по два легионера на площадке в третьей четверти. «Шаньси» к ним не относится.

«Местные ребята превзошли мои ожидания, играют хорошо, — рассказывал в интервью «СЭ» Швед. — Даже возьмем для примера «Шаньси». Молодые баскетболисты уверены в себе, не боятся атаковать, бросают, забивают. С характером, упорные. Лимит дает свой эффект. Я это четко вижу. Ребята получают много шансов. Могут ошибаться, получать опыт в конкурентной среде».

Еще важная деталь, что Шведа используют на позиции первого номера. Все-таки мы привыкли, что в «Химках» и ЦСКА Алексей зачастую выходил в роли атакующего защитника. «Для меня это не проблема. Я выступал в сборной на первом номере, всегда чувствовал себя комфортно в роли разыгрывающего. В принципе, во всех командах иностранцы много времени проводят с мячом, часто атакуют, не очень любят отдавать передачи. Хотя, когда мы выиграли одно очко у «Чжэцзян» (101:100), в их команде с мячом находились в основном китайские игроки».

Новые предложения

Свой следующий матч команда Шведа проведет уже в среду, 10 января, против «Гуандун Тайгерс» (идет на четвертом месте с показателем 19/8). За клуб из одноименного города выступают сразу три экс-игрока НБА: Маршон Брукс, Тремонт Уотерс и хорошо знакомый российским любителям баскетбола Сонни Уимс. Бывший форвард армейского клуба проводит в Китае уже шестой сезон и, несмотря на возраст (37 лет), по-прежнему востребован в CBA.

Надолго в Китае может задержаться и Швед. Алексей рассказывал, что ему уже предлагали продлить контракт на сезон-2024/25. «Далеко не загадываю. Хотя уже пошли разговоры про контракт на следующий год. Говорю, ребята, я только начал. Давайте посмотрим, как все будет развиваться», — отмечал «СЭ» Швед в середине ноября.

«Могу сказать, что команды из другой китайской лиги — NBL (второй дивизион чемпионата Китая. — Прим. «СЭ») заинтересованы в том, чтобы подписать Шведа на летний период, — говорит Обрад Фимич. — Мы пока не спешим с ответом, так как Алексей сейчас полностью сконцентрирован на том, чтобы вывести «Шаньси» в плей-офф».

Напомним, что в прошлом сезоне «Шаньси» занял 10-е место в регулярке и вылетел в первом раунде плей-офф.

Самый высокий результат клуба из Тайюань — полуфинал CBA в сезоне-2011/12. «Конечно, я бы хотел помочь «Шаньси» повторить лучший результат в истории. У нас классная команда. Постепенно сыгрываемся. Если в первых играх было много поспешных бросков, через руки, то сейчас все гораздо более осмысленно. Разыгрываем комбинации, ищем свободные зоны. Мне нравится наш прогресс».