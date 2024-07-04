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Сегодня, 11:08

Сергей Торопов стал игроком УНИКСа

Игнат Заздравин
Корреспондент
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УНИКС объявил о переходе бывшего нападающего «Зенита» Сергея Торопова.

Соглашение с 34-летним баскетболистом заключено по схеме «1+1».

В прошедшем сезоне Торопов провел в Единой лиге ВТБ 18 матчей и в среднем набирал 2,7 очка и 1,4 подбора. Всего он провел за «Зенит» 65 матчей за два сезона.

До «Зенита» Торопов играл за саратовский «Автодор», столичную МБА, «Нижний Новгород», «Самару», «Спартак-Приморье» из Владивостока, «Темп-СУМЗ» из Ревды и череповецкую «Северсталь».

Источник: БК УНИКС
Баскетбол
БК УНИКС
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