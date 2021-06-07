Сергей Карасев подписал с «Зенитом» контракт на год
Форвард Сергей Карасев стал игроком «Зенита». С игроком подписан контракт на один год, сообщает сайт клуба.
Карасев выступал за «Зенит» с 2016 по 2019 год. В минувшем сезоне 27-летний форвард набирал за «Химки» в Единой лиге ВТБ по 6,5 очка, 2,5 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч.
Достижения Карасева: бронзовый призер Олимпиады в Лондоне (2012), победитель Универсиады в Казани (2013), серебряный призер чемпионата Европы U18 в Литве (2010), бронзовый призер чемпионата мира U19 в Латвии (2011).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/06/07/sergey-karasev-novyy-igrok-bk-zenit-/
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