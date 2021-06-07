Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Сергей Карасев подписал с «Зенитом» контракт на год

12:13
Сергей Карасев. Фото Twitter
Сергей Карасев. Фото Twitter
Теги:

Форвард Сергей Карасев стал игроком «Зенита». С игроком подписан контракт на один год, сообщает сайт клуба.

Карасев выступал за «Зенит» с 2016 по 2019 год. В минувшем сезоне 27-летний форвард набирал за «Химки» в Единой лиге ВТБ по 6,5 очка, 2,5 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч.

Достижения Карасева: бронзовый призер Олимпиады в Лондоне (2012), победитель Универсиады в Казани (2013), серебряный призер чемпионата Европы U18 в Литве (2010), бронзовый призер чемпионата мира U19 в Латвии (2011).

Дополнительная информация:

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/06/07/sergey-karasev-novyy-igrok-bk-zenit-/

Читайте также

Невероятная статистика Кучерова в плей-офф: повторил рекорд Федорова и обошел Малкина!
Канада обыграла Финляндию в финале чемпионата мира по хоккею
Мейвезер и Логан Пол не выявили победителя в выставочном бою
Американец не бегал четыре года — и вдруг показал лучший результат в мире на королевских 100 м. Как это возможно?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд