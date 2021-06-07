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Сергей Карасев — о переходе в «Зенит»: «Команда в прошедшем сезоне показала феерический баскетбол»

12:35
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Форвард Сергей Карасев поделился эмоциями после подписания контракта с «Зенитом».

«Я очень рад присоединиться к «Зениту», который в прошедшем сезоне показал феерический баскетбол не только в России, но и в Евролиге. Немного даже польщен вниманием ко мне со стороны Хави Паскуаля, признанным лучшим тренером Единой лиги ВТБ. Жду с нетерпением начала предсезонной подготовки, а пока буду заниматься в индивидуальном режиме», — приводит слова Карасева сайт «Зенита».

Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на один сезон. С 2019 года Карасев защищал цвета подмосковных «Химок».

Дополнительная информация:

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/06/07/sergey-karasev-novyy-igrok-bk-zenit-/

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