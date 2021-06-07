Сергей Карасев — о переходе в «Зенит»: «Команда в прошедшем сезоне показала феерический баскетбол»
Форвард Сергей Карасев поделился эмоциями после подписания контракта с «Зенитом».
«Я очень рад присоединиться к «Зениту», который в прошедшем сезоне показал феерический баскетбол не только в России, но и в Евролиге. Немного даже польщен вниманием ко мне со стороны Хави Паскуаля, признанным лучшим тренером Единой лиги ВТБ. Жду с нетерпением начала предсезонной подготовки, а пока буду заниматься в индивидуальном режиме», — приводит слова Карасева сайт «Зенита».
Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на один сезон. С 2019 года Карасев защищал цвета подмосковных «Химок».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/06/07/sergey-karasev-novyy-igrok-bk-zenit-/
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