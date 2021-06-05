Прифтис рассказал о причинах поражения УНИКСа в первом матче серии с ЦСКА
Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал поражение в первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА (77:85).
«В первую очередь, поздравляю ЦСКА с победой. Можно много чего сказать о матче. Мы начали игру хорошо, но ближе к большому перерыву отпустили соперника на большую дистанцию. Очевидно, что одна из причин в том, что у нас не было игровой практики почти 13 дней, мы потеряли игровой ритм. Нам также нужно справиться с фолами наших «больших», — цитирует Прифтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.
ЦСКА повел в серии до трех побед — 1-0. Второй матч противостояния состоится 7 июня в Казани.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://vtb-league.com/ru/news/final-2021-nachinaetsya-s-pobedy-tsska-v-kazani/
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