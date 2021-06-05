Прифтис рассказал о причинах поражения УНИКСа в первом матче серии с ЦСКА

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал поражение в первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА (77:85).

«В первую очередь, поздравляю ЦСКА с победой. Можно много чего сказать о матче. Мы начали игру хорошо, но ближе к большому перерыву отпустили соперника на большую дистанцию. Очевидно, что одна из причин в том, что у нас не было игровой практики почти 13 дней, мы потеряли игровой ритм. Нам также нужно справиться с фолами наших «больших», — цитирует Прифтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

ЦСКА повел в серии до трех побед — 1-0. Второй матч противостояния состоится 7 июня в Казани.