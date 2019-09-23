Почетный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов выразил мнение о том, почему клубы хотят выступать в турнире.

— Отмечу, что Лига ВТБ тратит на проведение сезона 254 миллиона, а клубы — ни копейки. Что это значит? Это значит, что клубы не тратят 254 миллиона, как они бы тратили, если бы выступали в чемпионате России. Вот вам и ответ, почему люди хотят играть в Лиге ВТБ, — сказал Иванов.

— Траты на игроков составляет меньше половины бюджетов клубов, — уточнил почетный президент Единой Лиги. — Футбол и хоккей никогда не опубликуют бюджеты.

При этом Иванов не видит возможности ввести финансовый фэйр-плей в турнире.

— Я считаю это нереальным. Как это можно сделать? Запретить ЦСКА, «Локомотиву» и «Химкам» увеличивать бюджет, при том, что клубы частные? Я сторонник такой позиции: не сильных надо топить, а слабых подтягивать. Пусть эти клубы работают над увеличением своего бюджета, при этом не за счет региона. Даже наши богатые клубы плохо зарабатывают. Или не умеют, или не хотят. Если есть деньги спонсора, то зачем напрягаться? Да и опять же, первая пятерка Лиги ВТБ скажет вам, что цель — попадание в Евролигу. Там никакого фэйр-плей нет никакого. У «Барселоны» и «Реала» все клубы под одной эгидой, и гандбольные, и футбольные, и баскетбольные. Там миллиарды можно туда-сюда перебрасывать. Так что-то, что ЦСКА — самый богатый клуб Европы — это миф, — сказал Иванов. (Иван Торопцев)