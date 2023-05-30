Милутинов — об уходе из ЦСКА: «Я наслаждался каждой минутой, но пора двигаться дальше»

Сербский баскетболист Никола Милутинов прокомментировал свой уход из ЦСКА.

«Тяжело прощаться со всеми замечательными товарищами по команде, друзьями и болельщиками, которых я встретил в ЦСКА и в Москве. Я наслаждался каждой минутой пребывания и выступления там. Для меня было большой честью играть за такой великий и исторический клуб. Но пора двигаться дальше. Желаю всем самого лучшего и удачи! Уверен, что ЦСКА вернется на европейскую вершину, и мы еще встретимся!» — приводит слова Милутинова пресс-служба клуба.

Всего в красно-синей форме с 2020 года Милутинов провел 119 матчей, в которых набирал 12,2 очка, делал 8,6 подбора, 1,3 передачи и 0,6 блок-шота. У него в коллекции полный комплект медалей Единой лиги ВТБ. На счету игрока два рекорда по подборам в нападении в одном матче — в Евролиге (16) и в Лиге ВТБ (11).