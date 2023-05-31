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Сегодня, 16:10

«Нижний Новгород» подписал однолетний контракт с американским разыгрывающим Кози

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американский разыгрывающий Гленн Кози подписал контракт с «Нижним Новгородом».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один год.

31-летний Гленн уже выступал в Единой лиге ВТБ сезона-2018/19 за рижский ВЭФ. В прошлом сезоне он тоже играл в ВЭФе, стал обладателем Кубка Латвии, отметился в Лиге чемпионов и показал статистику в 11,5 очка, 4 подбора, 4,5 передачи в Латвийско-эстонской лиге.

Источник: БК Нижний Новгород
баскетбол
БК ВЭФ
БК Нижний Новгород
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