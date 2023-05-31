«Нижний Новгород» подписал однолетний контракт с американским разыгрывающим Кози

Американский разыгрывающий Гленн Кози подписал контракт с «Нижним Новгородом».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один год.

31-летний Гленн уже выступал в Единой лиге ВТБ сезона-2018/19 за рижский ВЭФ. В прошлом сезоне он тоже играл в ВЭФе, стал обладателем Кубка Латвии, отметился в Лиге чемпионов и показал статистику в 11,5 очка, 4 подбора, 4,5 передачи в Латвийско-эстонской лиге.