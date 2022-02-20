Сборная «Звезд мира» победила «Звезд России» в Матче звезд Единой лиги ВТБ

В воскресенье, 20 февраля, на площадке «ВТБ Арена» в Москве прошел шестой в истории Матч звезд Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в формате «Звезды России» против «Звезд Мира». Сборная «Звезд мира» победила «Звезд России» — 129:121.

Самым ценным игроком встречи был выбран форвард Марио Хезонья.

В перерыве матча прошли конкурсы трехочковых и данков.

Хорватский форвард казанского УНИКСа Марио Хезоня стал победителем конкурса бросков сверху. Победителем конкурса трехочковых бросков стал американский защитник Билли Бэрон из «Зенита».