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Сегодня, 13:39

Мики поделился впечатлениями от участия в Матче звезд Единой лиги ВТБ

Тимур Ганеев
Корреспондент

Центровой «Зенита» Джордан Мики второй год подряд был одним из лучших игроков Матча всех звезд Единой лиги ВТБ.

Американец стал единственным игроком «Звезд мира», который сделал дабл-дабл — 28 очков и 11 подборов за 24:39 на паркете.

— Это отличный опыт для меня, — отметил «СЭ» Джордан Мики. — Высокий уровень организации, болельщики на трибунах, праздничное настроение. Это единственный день в году, когда нам не надо биться друг против друга в полную силу. Согласен ли я, что Хезоня получил приз MVP? Да, он достоин всего (смеется). Больше и добавить нечего. За счет чего выиграли концовку? Мы отлично отыграли в защите в заключительной четверти. Да, это Матч звезд, где особо не надо защищаться, но в заключительной четверти все стали гораздо серьезнее относиться к своим обязанностям на паркете.

Воскресная встреча закончилась победой «Звезд мира» над «Звездами России» (129:121), которые сравняли счет в очном противостоянии (3:3 по итогам шести встреч).

БК Зенит
Матч звезд
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