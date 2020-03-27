«Самара» планирует подать заявку на участие в Единой лиге ВТБ

Президент «Самары» Камо Погосян сообщил, что клуб готовит заявку на вступление в Единую лигу ВТБ.

— Посмотрим, как будет развиваться ситуация с распространением угрозы коронавируса и экономической ситуацией в стране, но если все придет в норму, то мы подадим заявку на вступление в Единую лигу, — цитируют «Известия» Погосяна. — Думаю, мы готовы к повышению в классе. Об этом говорят наши стабильные результаты в Суперлиге-1, победа в Кубке России — 2020, а также выстраивание вертикали молодежных проектов и создание команды по баскетболу 3x3. В целом в нынешнем сезоне мы имели 10 команд в соревнованиях под эгидой РФБ и Единой лиги. Этим могут похвастаться единицы