«Самара» обыграла «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

«Самара» обыграла «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 87:82.

В составе команды из Самары самым результативным игроком стал Джордан Теодор — 17 очков. В клубе из Саратова 24 очка набрал Малик Ньюман.

«Самара» занимает седьмое место в турнирной таблице, «Автодор» — девятый.

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«Самара» — «Автодор» (Саратов) — 87:82 (28:13, 15:25, 24:23, 20:21)

8 января. Самара. «ДС ЦСК ВВС».