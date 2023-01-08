Главный тренер УНИКСа о победе над «Пармой»: «На мой взгляд, уровень этого матча достоин серии плей-офф»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Пармы» (89:82 ОТ).

«Сегодня мы играли против очень хорошей команды. На мой взгляд, уровень этого матча достоин серии плей-офф. Соперник демонстрировал физический и жесткий баскетбол.

В начале встречи хозяева играли с большой энергией, однако мы сумели закрыть их свободные броски во многом благодаря агрессивной защите Зайцева и Жбанова и ушли на большой перерыв с преимуществом в счете. Начало третьей четверти получилось для нас не слишком удачным, но затем мы реабилитировались. В концовке имели шанс завершить игру в свою пользу в основное время, но совершили несколько ошибок и ушли в овертайм, где добились победы», — цитирует тренера сайт казанцев.