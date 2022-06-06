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Сегодня, 19:08

Разыгрывающий «Зенита» отметил особую роль Фридзона, Мони и Вяльцева в чемпионстве

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Разыгрывающий «Зенита» Денис Захаров рассказал о роли ветеранов сине-бело-голубых в чемпионстве. Виталий Фридзон, Сергей Моня и Егор Вяльцев присоединились к «Зениту» в марте, незадолго до старта плей-офф.

«Они создали невероятную атмосферу в раздевалке, на скамейке, — отметил в интервью «Известиям» Захаров. — Все время поддерживают, шутят. Особенно друг над другом. Это реально смешно. Только респект ребятам, они легенды, на которых хочется равнять. Немногие в таком возрасте будут выходить на площадку, не просто чтобы выполнить определенные действия, но и давать результат. Посмотрите, как Фридзон играл в седьмой игре. В какой-то момент стал лидером команды. Были хорошие игры в плей-офф у Мони с Вяльцевым».

Виталий Фридзон стал первым игроком в истории Единой Лиги ВТБ, который выигрывал чемпионат с тремя разными клубами. В 2011-м Фридзон стал чемпионом с «Химками», с 2014 по 2018 год побеждал с ЦСКА. Всего у него 7 титулов.

Источник: https://iz.ru/1345504/timur-ganeev/fridzon-monia-i-vialtcev-sozdali-neveroiatnuiu-atmosferu-v-razdevalke
БК Зенит
Виталий Фридзон
Егор Вяльцев
Сергей Моня
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