Разыгрывающий «Зенита» отметил особую роль Фридзона, Мони и Вяльцева в чемпионстве

Разыгрывающий «Зенита» Денис Захаров рассказал о роли ветеранов сине-бело-голубых в чемпионстве. Виталий Фридзон, Сергей Моня и Егор Вяльцев присоединились к «Зениту» в марте, незадолго до старта плей-офф.

«Они создали невероятную атмосферу в раздевалке, на скамейке, — отметил в интервью «Известиям» Захаров. — Все время поддерживают, шутят. Особенно друг над другом. Это реально смешно. Только респект ребятам, они легенды, на которых хочется равнять. Немногие в таком возрасте будут выходить на площадку, не просто чтобы выполнить определенные действия, но и давать результат. Посмотрите, как Фридзон играл в седьмой игре. В какой-то момент стал лидером команды. Были хорошие игры в плей-офф у Мони с Вяльцевым».

Виталий Фридзон стал первым игроком в истории Единой Лиги ВТБ, который выигрывал чемпионат с тремя разными клубами. В 2011-м Фридзон стал чемпионом с «Химками», с 2014 по 2018 год побеждал с ЦСКА. Всего у него 7 титулов.