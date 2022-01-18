Разыгрывающий «Зенита» Фрэнкэмп пропустит четыре недели

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал о травме разыгрывающего Коннера Фрэнкэмпа и центрового Артураса Гудайтиса. Американец и литовец пропустили победную игру своего клуба ЦСКА, которая состоялась в понедельник в Санкт-Петербурге.

«Оба игрока во время тренировок получили травму голеностопного сустава, — подчеркнул «СЭ Александр Церковный. — Пока сложно сказать по срокам восстановления, думаю речь может идти примерно о четырех неделях. В отношении Фрэнкэмпа надеемся что получится вернуть его на площадку раньше, все будет зависеть от того как пойдет процесс реабилитации».

В Евролиге-2021/22 Фрэнкэмп в среднем набирает 7,8 очка и 1,4 передачи. В Лиге ВТБ — 5,3 очка и 2,5 передачи. Статистика Гудайтиса: 6,7 очка и 4,2 подбора в Евролиге, 7,4 очка и 4,4 подбора в Лиге ВТБ.