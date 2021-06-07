Прифтис рассказал о проблемах УНИКСа в серии с ЦСКА

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал поражение во втором матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА (57:76).

«В первую очередь поздравляю ЦСКА, они хорошо играли, жестко. Видно, что они набрали отличный ритм. У них был просто невероятный процент попаданий в первой половине.

Также очевидно, что у нас есть серьезная проблема с подборами в защите, мы не взяли слишком много мячей и к тому же, мы теряли слишком часто для матчей такого уровня. Но я хочу сказать, что мы должны играть лучше, быть серьезнее в начале игры, но я не могу сказать, что ребята не старались. Особенно во второй половине они реально старались, мы пропустили всего лишь 16 очков. Мы старались, но проблема в том, что мы не набрали хороший ритм.

Сейчас нам нужно успокоиться и готовиться к третьей игре", — цитирует Прифтиса официальный сайт клуба.

ЦСКА ведет в финальной серии 2-0. Следующий матч состоится 10 июня в Москве.