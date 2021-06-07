Прифтис рассказал о проблемах УНИКСа в серии с ЦСКА
Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал поражение во втором матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА (57:76).
«В первую очередь поздравляю ЦСКА, они хорошо играли, жестко. Видно, что они набрали отличный ритм. У них был просто невероятный процент попаданий в первой половине.
Также очевидно, что у нас есть серьезная проблема с подборами в защите, мы не взяли слишком много мячей и к тому же, мы теряли слишком часто для матчей такого уровня. Но я хочу сказать, что мы должны играть лучше, быть серьезнее в начале игры, но я не могу сказать, что ребята не старались. Особенно во второй половине они реально старались, мы пропустили всего лишь 16 очков. Мы старались, но проблема в том, что мы не набрали хороший ритм.
Сейчас нам нужно успокоиться и готовиться к третьей игре", — цитирует Прифтиса официальный сайт клуба.
ЦСКА ведет в финальной серии 2-0. Следующий матч состоится 10 июня в Москве.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.unics.ru/news/unics/?id=u-nas-est-eshchye-odin-shans-
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