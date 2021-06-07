Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о втором матче финальной серии между ЦСКА и УНИКСом (76:57).

«Казань могла дать бой у себя дома, видно, что могут играть с командой уровня ЦСКА. Особенно первый матч серии был очень эмоциональным, казалось, смогут навязать борьбу. Но что-то в механизме сломалось, и теперь УНИКС проигрывает 0-2. И хочу подчеркнуть, что со стороны очень хорошо видно, кто трудится на 100 и больше процентов, но их недостаточно, надо как минимум семь человек. Надеемся, Казань даст бой в третьем матче в Москве, и он будет зрелищным.

ЦСКА же показал убийственную хладнокровность в атаке. Команда получила уверенность, выиграв две игры в гостях, а мы знаем, как первые игры в сериях за титул важны», — приводит слова Кущенко ТАСС.

ЦСКА ведет в финальной серии 2-0. Следующий матч состоится 10 июня в Москве.