Кущенко — о матче УНИКСа с ЦСКА: «Армейцы показали убийственную хладнокровность в атаке»
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о втором матче финальной серии между ЦСКА и УНИКСом (76:57).
«Казань могла дать бой у себя дома, видно, что могут играть с командой уровня ЦСКА. Особенно первый матч серии был очень эмоциональным, казалось, смогут навязать борьбу. Но что-то в механизме сломалось, и теперь УНИКС проигрывает 0-2. И хочу подчеркнуть, что со стороны очень хорошо видно, кто трудится на 100 и больше процентов, но их недостаточно, надо как минимум семь человек. Надеемся, Казань даст бой в третьем матче в Москве, и он будет зрелищным.
ЦСКА же показал убийственную хладнокровность в атаке. Команда получила уверенность, выиграв две игры в гостях, а мы знаем, как первые игры в сериях за титул важны», — приводит слова Кущенко ТАСС.
ЦСКА ведет в финальной серии 2-0. Следующий матч состоится 10 июня в Москве.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю