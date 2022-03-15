Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:30

Президент «Локомотива-Кубани» прокомментировал уход из команды американского центрового

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал уход из команды центрового Алана Уильямса.

«Алан Уильямс по семейным обстоятельствам решил вернуться домой. «Локо» и игрок пришли к соглашению, клуб не будет препятствовать Алану в его желании. Клуб очень благодарен ему за годы, проведенные в составе нашей команды. Он стал одним из самых зрелищных и любимых российскими баскетбольными болельщиками игроков в последние годы. Я от души желаю ему успехов в дальнейшей карьере, новых побед, здоровья и поменьше травм. Он — не только отличный баскетболист, но и отличный, душевный и искренний человек. Жаль, что приходится расставаться до завершения сезона. В «Локо» долго ждали, пока он восстановится от тяжелой травмы, на протяжении многих месяцев клуб помогал ему в реабилитационном процессе. Но ситуация складывается таким образом, что нам приходится расставаться. Еще раз — удачи, Алан! Ты большой игрок и человек с большим сердцем!» — приводит слова Ведищева сайт клуба.

Источник: https://lokobasket.com/news/183250/
БК Локомотив-Кубань
Андрей Ведищев
0
Читайте также
Валиева столкнулась с хейтом, Щербакова — с китайским обожанием. Фигуристы массово мигрируют в Telegram
Чиновник в Норвегии подает в отставку, в Европарламенте говорят о расизме. Запад стал осознавать, что сделал с российским спортом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алан Уильямс назвал причину ухода из «Локомотива-Кубани»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости