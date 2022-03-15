Президент «Локомотива-Кубани» прокомментировал уход из команды американского центрового

Президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал уход из команды центрового Алана Уильямса.

«Алан Уильямс по семейным обстоятельствам решил вернуться домой. «Локо» и игрок пришли к соглашению, клуб не будет препятствовать Алану в его желании. Клуб очень благодарен ему за годы, проведенные в составе нашей команды. Он стал одним из самых зрелищных и любимых российскими баскетбольными болельщиками игроков в последние годы. Я от души желаю ему успехов в дальнейшей карьере, новых побед, здоровья и поменьше травм. Он — не только отличный баскетболист, но и отличный, душевный и искренний человек. Жаль, что приходится расставаться до завершения сезона. В «Локо» долго ждали, пока он восстановится от тяжелой травмы, на протяжении многих месяцев клуб помогал ему в реабилитационном процессе. Но ситуация складывается таким образом, что нам приходится расставаться. Еще раз — удачи, Алан! Ты большой игрок и человек с большим сердцем!» — приводит слова Ведищева сайт клуба.