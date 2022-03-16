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Сегодня, 11:53

Финальная серия Единой лиги ВТБ впервые в истории пройдет до четырех побед

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в интервью «Известиям» рассказал, что на предстоящем совете лиги будет обсуждаться возможное увеличение времени для дозаявки игроков, а также новый формат плей-офф.

— Клубы Единой лиги могут дозаявить игрока не позднее чем за 48 часов до начала последнего матча регулярки. Тут не будет изменений?

— Хотим пойти навстречу и дать клубам еще одни лишние сутки на усиление. Будем обсуждать это с участниками турнира.

— Какие еще вопросы будут обсуждаться на совете лиги?

— Обсудим варианты розыгрыша плей-офф. Предварительно все серии будут до трех побед. Финальная — до четырех побед. Будет голосование по этому вопросу.

Источник: https://iz.ru/1305529/timur-ganeev/veroiatno-budem-igrat-finalnuiu-seriiu-do-chetyrekh-pobed
Сергей Кущенко
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