Алан Уильямс назвал причину ухода из «Локомотива-Кубани»

Центровой Алана Уильямс прокомментировал решение покинуть «Локомотив- Кубань».

«Не думал, что этот день наступит. Три года здесь были особенными для меня. Ребята, с кем играл, сотрудники, врачи, тренерский штаб, руководство — Андрей Ведищев, Гинас Руткаускас, все, с кем я работал, просто хочу всем вам сказать спасибо за все, что вы сделали для меня и моей семьи.

Тяжело говорить о расставании, но приходится. Прощаемся по-дружески, делаем это с полным взаимопониманием. Сейчас мне важно быть дома, со своей семьей. Спасибо вам, всегда буду любить вас! «Локо» навсегда! Давай-Давай. Спасибо большое и до свидания!» — сказал американец в интервью клубной пресс-службе.