Президент ЦСКА рассказал о нехватке средств для укрепления проблемных позиций

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что клуб предвидел проблемы с селекцией в сезоне-2020/21, но на их устранение не хватило средств.

«Летняя селекция из-за сокращения бюджета не получилась полноценной. Думаете, тренерский штаб не предполагал проблем с розыгрышем мяча? ЦСКА точно не помешал бы классический плеймейкер, умеющий эффективно заигрывать «больших». Много о чем можно говорить, но на все пожелания банально не хватило средств, и это нельзя забывать, анализируя проблемы в игре. При этом, напомню, в ноябре и декабре, до череды травм и других проблем, наша команда обыгрывала одного соперника за другим», — цитирует ТАСС Ватутина.

ЦСКА занимает третье место в таблице Единой лиги ВТБ и идет на второй строчке в Евролиге.