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«Зелена-Гура» выиграла у «Пармы»

22:20

«Зелена-Гура» обыграла «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 95:92. Самым результативным игроком встречи стал Роландс Фрейманис, набравший 26 очков.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зелена-Гура» — «Парма» (Пермь) — 95:92 (15:27, 25:18, 17:25, 38:2

З: Фрейманис (26), Кошарек (18), Ричард (16 + 10 передач), Гроселл (16), Боулин (12).

П: Жукаускас (15), Уильямс (13), Мейерис (13), Понитка (12), Юшкявичюс (11).

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/

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