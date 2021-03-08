«Зелена-Гура» выиграла у «Пармы»
22:20
«Зелена-Гура» обыграла «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 95:92. Самым результативным игроком встречи стал Роландс Фрейманис, набравший 26 очков.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Зелена-Гура» — «Парма» (Пермь) — 95:92 (15:27, 25:18, 17:25, 38:2
З: Фрейманис (26), Кошарек (18), Ричард (16 + 10 передач), Гроселл (16), Боулин (12).
П: Жукаускас (15), Уильямс (13), Мейерис (13), Понитка (12), Юшкявичюс (11).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю