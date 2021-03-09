Президент ЦСКА заявил о доверии Итудису

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что руководство клуба по-прежнему доверяет главному тренеру команды Димитрису Итудису.

«Несмотря на сложности, сейчас нет иного пути, кроме как усердно работать, продолжать доверять друг другу, тренерскому штабу и всем игрокам. Любые истерики и паникерство только помогают нашим соперникам и недоброжелателям. Впереди важные матчи Евролиги, в которых мы должны предстать единым целым. Никто в ЦСКА не пребывает в иллюзиях, не закрывается от проблем, и отсутствие стабильной игры тревожит как болельщиков, так и нас самих. С другой стороны, сезон получается необычным из-за множества факторов, никому в Европе не удается показывать баскетбол одинаково высокого класса», — цитирует ТАСС Ватутина.

Итудис возглавляет ЦСКА с 2014 года. Вместе с армейцами он пять раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ и дважды выигрывал Евролигу.

В нынешнем сезоне ЦСКА занимает третье место в таблице Единой лиги ВТБ и идет на второй строчке в Евролиге.