Президент ЦСКА попросил не сравнивать Шведа и Джеймса
Президент ЦСКА Андрей Ватутин отметил, что у новичка команды Алексея Шведа не будет проблем, чтобы вписаться в состав армейцев.
— Во-первых, ставить Шведа с Джеймсом на одну доску не совсем корректно, — сказал Ватутин «СЭ». — Каждый игрок — личность, все при этом разные по характерам. Насколько я знаю, Алексей в хороших отношениях с нашими ветеранами. В любом случае за атмосферу в раздевалке не волнуюсь. У нас отличный, сложившийся коллектив, множество опытных, авторитетных игроков. Команда состоялась, и новички, уверен, в нее органично впишутся.
— Удалось ли вам договориться с представителями Джеймса о расторжении контракта?
— Сейчас не хотелось бы публично обсуждать эту тему, будут новости — непременно их сообщим.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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