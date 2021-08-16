Президент ЦСКА попросил не сравнивать Шведа и Джеймса

Президент ЦСКА Андрей Ватутин отметил, что у новичка команды Алексея Шведа не будет проблем, чтобы вписаться в состав армейцев.

— Во-первых, ставить Шведа с Джеймсом на одну доску не совсем корректно, — сказал Ватутин «СЭ». — Каждый игрок — личность, все при этом разные по характерам. Насколько я знаю, Алексей в хороших отношениях с нашими ветеранами. В любом случае за атмосферу в раздевалке не волнуюсь. У нас отличный, сложившийся коллектив, множество опытных, авторитетных игроков. Команда состоялась, и новички, уверен, в нее органично впишутся.

— Удалось ли вам договориться с представителями Джеймса о расторжении контракта?

— Сейчас не хотелось бы публично обсуждать эту тему, будут новости — непременно их сообщим.