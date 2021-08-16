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Президент ЦСКА попросил не сравнивать Шведа и Джеймса

00:10
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин отметил, что у новичка команды Алексея Шведа не будет проблем, чтобы вписаться в состав армейцев.

Алексей Швед и&nbsp;Андрей Ватутин.«Переход Шведа не стоил нам существенных затрат. Изучаем варианты с еще одним подписанием«

— Во-первых, ставить Шведа с Джеймсом на одну доску не совсем корректно, — сказал Ватутин «СЭ». — Каждый игрок — личность, все при этом разные по характерам. Насколько я знаю, Алексей в хороших отношениях с нашими ветеранами. В любом случае за атмосферу в раздевалке не волнуюсь. У нас отличный, сложившийся коллектив, множество опытных, авторитетных игроков. Команда состоялась, и новички, уверен, в нее органично впишутся.

— Удалось ли вам договориться с представителями Джеймса о расторжении контракта?

— Сейчас не хотелось бы публично обсуждать эту тему, будут новости — непременно их сообщим.

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Тимур Ганеев все материалы автора

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