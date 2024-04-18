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Ватутин: «Пистиолис должен лишить соперников уверенности в том, что ЦСКА можно обыграть»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин назвал главную задачу нового главного тренера клуба Андреаса Пистиолиса.

«Думаю, что сейчас главный вопрос не в баскетбольных схемах, не в том, какую защиту мы будем играть. Вопрос в психологии. Мы должны поверить в себя и постараться лишить соперников уверенности в том, что ЦСКА можно обыграть. Времени на то, чтобы кардинально что-то поменять, нет. Нам всем нужен определенный «буст», заряд. Надеюсь, это получится сделать», — приводит слова Ватутина ТАСС.

15 апреля Пистиолис возглавил ЦСКА, сменив на этом посту Эмила Райковича, который возглавлял клуб с лета 2022 года. Под его руководством команда стала бронзовым призером Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23.

Источник: ТАСС
БК ЦСКА
Андрей Ватутин
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