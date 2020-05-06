Польский форвард «Зенита» признался, о чем мечтает на карантине

Форвард «Зенита» Матеуш Понитка в интервью «Известиям» рассказал, как проходит самоизоляция в связи с пандемией коронавируса. Также он признался, что мечтает о спортзале и пляже.

— Что нового открыли для себя в самоизоляции? Возможно, вы что-то давно хотели сделать, но на это не хватало времени?

— Карантин дал нам возможность проводить больше времени с нашими семьями. Поэтому все дела мы делаем вместе: тренируемся каждый день, готовим, играем с ребенком... Такой общий досуг делает наши отношения сильнее.

За это время я прочитал несколько хороших книг, посмотрел несколько хороших фильмов и послушал много отличной музыки. К тому же очень много времени уходит на то, чтобы убраться в доме. Раньше я не задумывался, что всё так сложно.

— Первое, что вы сделаете, когда закончится карантин и все смогут вернуться к обычной жизни?

— Наверное, я пойду с семьей в спортзал или на пляж возле моего дома в Польше.