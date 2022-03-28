Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:54

Польская «Зелена Гура» вышла из состава участников Единой лиги ВТБ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Логотип «Зелена Гуры».

Единая лига ВТБ получила официальное письмо-заявление от польской «Зелена Гуры» о том, что клуб принял решение выйти из состава участников чемпионата, сообщает сайт лиги.

По регламенту все результаты матчей с участием «Зелена Гуры» аннулируются, а предусмотренные в календаре игры не состоятся.

«Зелена Гура» проводила свой третий сезон в Единой лиге ВТБ. Лучший результат польская команда показала в чемпионате-2020/21, когда с результатом 13 побед и 11 поражений заняла 6-е место в регулярном сезоне.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/polskaya-zelena-gura-vyhodit-iz-sostava-uchastnikov-ligi/
3
1
Читайте также
Массаж гуаша: очередной тренд из Tik Tok или cредство для подтянутой кожи?
Есть ли шанс у российского спорта выжить в изоляции? Проверяли на Кубке Первого канала по фигурному катанию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нижний Новгород» заключил контракт с игроком молодежной команды

В плей-офф Единой лиги ВТБ впервые в истории состоится серия за 3-е место
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости