Польская «Зелена Гура» вышла из состава участников Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ получила официальное письмо-заявление от польской «Зелена Гуры» о том, что клуб принял решение выйти из состава участников чемпионата, сообщает сайт лиги.

По регламенту все результаты матчей с участием «Зелена Гуры» аннулируются, а предусмотренные в календаре игры не состоятся.

«Зелена Гура» проводила свой третий сезон в Единой лиге ВТБ. Лучший результат польская команда показала в чемпионате-2020/21, когда с результатом 13 побед и 11 поражений заняла 6-е место в регулярном сезоне.