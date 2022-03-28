Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 15:53

«Нижний Новгород» заключил контракт с игроком молодежной команды

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Нижний Новгород» заключил контракт с форвардом молодежной команды Даниилом Алексеевым. Договор рассчитан до конца сезона-2024/25, сообщает сайт клуба.

В прошлом сезоне он стал бронзовым призером Единой молодежной лиги ВТБ, а в январе 2022 года вошел в символическую пятерку турнира с показателями в 21,5 очка, 6,5 подбора, 1,2 передачи и 23,2 балла за эффективность действий.

В нынешнем сезоне Алексеев показал среднюю статистику: 13,6 очка, 6,1 подбора, 1,4 передачи и 1,2 перехвата.

Последние несколько недель он тренировался вместе с основной командой.

Источник: https://nn-basket.ru/news/nizhnij-novgorod-podpisal-kontrakt-s-igrokom-molodezhnoj-komandy-daniilom-alekseevym/
БК Нижний Новгород
0
Читайте также
Массаж гуаша: очередной тренд из Tik Tok или cредство для подтянутой кожи?
Есть ли шанс у российского спорта выжить в изоляции? Проверяли на Кубке Первого канала по фигурному катанию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Димитрис Итудис: «ЦСКА в матче должен не уступать энергии, энтузиазму и молодости «Нижнего»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости