«Нижний Новгород» заключил контракт с игроком молодежной команды

«Нижний Новгород» заключил контракт с форвардом молодежной команды Даниилом Алексеевым. Договор рассчитан до конца сезона-2024/25, сообщает сайт клуба.

В прошлом сезоне он стал бронзовым призером Единой молодежной лиги ВТБ, а в январе 2022 года вошел в символическую пятерку турнира с показателями в 21,5 очка, 6,5 подбора, 1,2 передачи и 23,2 балла за эффективность действий.

В нынешнем сезоне Алексеев показал среднюю статистику: 13,6 очка, 6,1 подбора, 1,4 передачи и 1,2 перехвата.

Последние несколько недель он тренировался вместе с основной командой.