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Сегодня, 19:44

В плей-офф Единой лиги ВТБ впервые в истории состоится серия за 3-е место

Утвержден формат плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ
Иван Шитик
Корреспондент
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По итогам заочного голосования совета Единой лиги ВТБ был утвержден формат плей-офф сезона-2021/22, сообщает сайт лиги.

Плей-офф стартует 22 апреля и закончится не позднее 5 июня. Преимущество домашней площадки на всех стадиях плей-офф получат команды с более высоким номером классификации по итогам регулярного чемпионата.

Четвертьфинальные и полуфинальные серии пройдут до 3 побед в формате 2-2-1.

Команды, занявшие более высокое место в регулярном сезоне, получат преимущество площадки и право провести первый, второй и, если понадобится, пятый матч на своем паркете. Третья и, если понадобится, четвертая игра серии пройдут на площадке команды, занявшей более низкое место в регулярном сезоне.

Финальная серия пройдет до 4 побед в формате 2-2-1-1-1. Первые два матча и, если понадобится, пятая и седьмая игры серии состоятся на площадке команды, занявшей более высокое место в регулярном сезоне.

Кроме того, впервые в истории Единой лиги ВТБ состоится серия за 3-е место. Она пройдет до 3 побед в формате 2-2-1 по аналогии с четвертьфинальными и полуфинальными сериями.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/plej-off-2022-startuet-v-aprele-final-do-chetyreh-pobed-vpervye-seriya-za-trete-mesto/
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