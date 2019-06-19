Плей-офф Единой лиги ВТБ могут сократить

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко допускает, что со следующего сезона плей-офф турнира будет проходить не до трех побед, а до двух. В сезоне-2018/19 ЦСКА в девятый раз выиграл титул из десяти розыгрышей.

- Международная федерация баскетбола просит все чемпионаты закончить до 12 июня, а в Евролиге появляется две новых команды, - цитирует ТАСС Кущенко. - Таким образом сезон становится плотнее. Скорее всего, на совете лиги будет обсуждаться вопрос, чтобы проводить некоторые серии плей-офф до двух побед, или все. Но будем серьезно советоваться с клубами. Совет лиги пройдет в середине июля. А перед началом сезона, в конце сентября - начале октября, будем открывать бюджеты клубов. Это традиция.

Также Кущенко рассказал, что место проведения Матча звезд лиги будет определено в июле.

- Претендуют Москва, Казань и Краснодар. Скорее всего, мы объявим на совете лиги в июле, - подчеркнул Кущенко. - Чтобы не затягивать, чтобы были разработаны заранее билетные и развлекательные программы.