Паскуаль считает, что «Зенит» провел хорошую игру против «Пармы»
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением о втором матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Пармой» (98:62).
«Сегодня мы провели серьезную игру как в защите, так и в нападении. Мы были в хороших кондициях: завершили встречу с 28 подборами и хорошим процентом реализации трехочковых бросков. Мы провели хорошую игру.
Однако я хочу поздравить «Парму» с проведенным сезоном, особенно, их тренера. Я считаю, что они проделали великолепную работу, показывали хороший баскетбол, прошли через испытания коронавирусом, а эти игры провели без двух самых важных игроков. Мы понимаем, насколько это сложно, потому что мы также играем без Гудайтиса и Понитки. Хочу поздравить «Парму» с этим сезоном. Что касается нас, мы ждем своего соперника по полуфиналу», - приводит слова Паскуаля официальный сайт БК «Зенит».
Благодаря второй победе в 1/4 финала плей-офф «Зенит» вышел в полуфинал турнира, где встретится с победителем серии ЦСКА — «Нижний Новгород».
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/05/13/privet-polufinal/
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