Пашутин назвал заслуженной победу «Локо» над «Химками»
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин прокомментировал результат второго матча 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Химками» (92:85).
«Серия получилась сложной, и мы ожидали таких тяжелых матчей. «Химки» — высококлассная команда, их стартовая пятерка состоит из игроков сборной России, многие из них имеют опыт НБА.
«Химки» навязали жесткую мужскую борьбу в пределах правил, но мы включились и тоже стали действовать жестко. Не грязно, а именно жестко, по-мужски, не давая себя продавливать, чтобы не казаться мягкими в защите. Ребята включились, в конце мы выиграли подбор и по всем показателям были лучше, кроме потерь. Мы выстояли, не сделали глупых атак, то есть проявили терпение и заслуженно победили. Сейчас наша задача — восстановиться и готовиться к следующей серии", — цитирует Пашутина официальный сайт «Химок».
Краснодарцы выиграли серию у подмосковной команды со счетом 2-0. В полуфинале «Локомотив-Кубань» встретится с победителем серии УНИКС — «Зелена Гура».
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