Итудис – о поражении ЦСКА от «Нижнего Новгорода»: «Сегодня была одна из наших худших игр»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался о втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (72:76).

«Поздравления «Нижнему»! Моя команда сегодня крайне плохо попадала в кольцо, в защите тоже временами творилась неразбериха. Кроме того, когда мажешь столько штрафных на выезде, это серьезно отражается на итоговом результате. Был момент, когда мы могли перевернуть игру в свою пользу, но при «+5» допустили две потери. Такое непозволительно в плей-офф, здесь нужно постоянно держать концентрацию.

Возможно, сегодня была одна из наших худших игр с точки зрения нападения. Вы сами видели, насколько разными получились два матча. В первом мы фактически разгромили «Нижний», а сегодня были недостаточно собраны, чтобы принимать правильные решения в нападении», - цитирует Итудиса пресс-служба Единой лиги ВТБ.

«Нижний Новгород» сравнял счет в серии до двух побед против ЦСКА — 1-1. Решающая встреча состоится в субботу, 15 мая в Москве. Начало — в 15.00 по московскому времени.