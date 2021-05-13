Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Итудис – о поражении ЦСКА от «Нижнего Новгорода»: «Сегодня была одна из наших худших игр»

23:14
Теги:

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался о втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (72:76).

«Поздравления «Нижнему»! Моя команда сегодня крайне плохо попадала в кольцо, в защите тоже временами творилась неразбериха. Кроме того, когда мажешь столько штрафных на выезде, это серьезно отражается на итоговом результате. Был момент, когда мы могли перевернуть игру в свою пользу, но при «+5» допустили две потери. Такое непозволительно в плей-офф, здесь нужно постоянно держать концентрацию.

Возможно, сегодня была одна из наших худших игр с точки зрения нападения. Вы сами видели, насколько разными получились два матча. В первом мы фактически разгромили «Нижний», а сегодня были недостаточно собраны, чтобы принимать правильные решения в нападении», - цитирует Итудиса пресс-служба Единой лиги ВТБ.

«Нижний Новгород» сравнял счет в серии до двух побед против ЦСКА — 1-1. Решающая встреча состоится в субботу, 15 мая в Москве. Начало — в 15.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://vtb-league.com/ru/news/nizhnij-vpervye-v-istorii-pobezhdaet-tsska-v-plej-off-i-sravnivaet-schet-v-serii/

Читайте также

«Хабиб — стопроцентный проект UFC. Там могут договориться, сделать подставной бой». Сенсационное заявление Рамзана Кадырова
В Сети обсуждают методы работы тренеров «Хрустального». Виноват семинар в Мексике
Кадыров: «Никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом РФ или Дагестана»
Харитонов прокомментировал конфликт Хабиба и Рамзана Кадырова

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд