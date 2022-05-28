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Сегодня, 00:40

Паскуаль: «Один бросок решил исход матча, но мы не проиграли чемпионат»

Паскуаль прокомментировал поражение от ЦСКА в четвертом матче финала
Евгений Козинов
Корреспондент
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Хавьер Паскуаль.
Фото Единая лига ВТБ

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение от ЦСКА в четвертом матче финальной серии Единой лиги ВТБ — 110:111 2ОТ.

«Спасибо всем болельщикам, которые устроили эту невероятную поддержку сегодня. Видно, что мы вместе делаем нечто очень хорошее между игроками и командой. Такие матчи не могут не нравится болельщикам: игроки играли до последней секунды, тренеры искали варианты для победы, болельщики переживали каждый момент.

Мы вели 5 очков во втором овертайме, но не смогли одержать победу. Тактически мы были лучше в течение всей игры. Один бросок решил исход матча, но мы не проиграли чемпионат. В понедельник нас ждет очередная встреча, к ней и готовимся», — цитирует пресс-служба лиги Паскуаля.

 
&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 110:111 2 ОТ. «Зенит» и ЦСКА выдали лучший матч в истории Единой лиги. Два овертайма и сумасшедшие спасения

После четвертого матча счет в серии стал 3-1 в пользу ЦСКА. Пятая игра пройдет в Москве 30 мая. Начало встречи 20.00 по московскому времени.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/tsska-obygryvaet-zenit-vo-vtorom-overtajme-4-j-igry-finala/
БК Зенит
БК ЦСКА
Хавьер Паскуаль
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