Паскуаль: «Один бросок решил исход матча, но мы не проиграли чемпионат»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение от ЦСКА в четвертом матче финальной серии Единой лиги ВТБ — 110:111 2ОТ.

«Спасибо всем болельщикам, которые устроили эту невероятную поддержку сегодня. Видно, что мы вместе делаем нечто очень хорошее между игроками и командой. Такие матчи не могут не нравится болельщикам: игроки играли до последней секунды, тренеры искали варианты для победы, болельщики переживали каждый момент.

Мы вели 5 очков во втором овертайме, но не смогли одержать победу. Тактически мы были лучше в течение всей игры. Один бросок решил исход матча, но мы не проиграли чемпионат. В понедельник нас ждет очередная встреча, к ней и готовимся», — цитирует пресс-служба лиги Паскуаля.

После четвертого матча счет в серии стал 3-1 в пользу ЦСКА. Пятая игра пройдет в Москве 30 мая. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.