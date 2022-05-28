Корстин назвала четвертый матч между ЦСКА и «Зенитом» битвой суперкоманд

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала четвертый матч финальной серии между ЦСКА и «Зенитом» (111:110 2ОТ).

«Фееричная игра, лучшая в истории плей-офф Единой лиги ВТБ. Битва суперкоманд, все решилось сумасшедшим броском на последней секунде второго овертайма. В общем, сумасшедших бросков было очень много. Считаю, что сегодняшний матч был лучше, чем игры в «Финале четырех» Евролиги.

«Зенит» всегда был догоняющим, и, когда казалось, что победа в руках «Зенита», хозяева не смогли грамотно довести игру до победы. ЦСКА благодаря своему опыту вырвал эту победу. Невероятный, удивительный бросок Уэйра, который не лидер команды, новичок, решил исход матча. Сегодня был праздник баскетбола, и этот матч, безусловно, украшение всего чемпионата, была потрясающая атмосфера в Питере — энергетика на арене чувствовалось», — цитирует ТАСС Корстин.

После четвертого матча счет в серии стал 3-1 в пользу ЦСКА. Пятая игра пройдет в Москве 30 мая. Начало встречи- 20.00 по московскому времени.