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Итудис — о четвертом матче финальной серии: «Эта игра показала, насколько прекрасен баскетбол»

Тренер ЦСКА Итудис прокомментировал победу над «Зенитом»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Димитрис Итудис.
Фото Единая лига ВТБ

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Зенитом» (111:110 2ОТ) в четвертом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю обе команды за эту прекрасную игру. Я вышел из зала до принятия итогового решения не потому, что я не уважаю «Зенит», а я очень уважаю Паскуаля и его ассистентов, или болельщиков. Я вышел, чтобы не видеть решению вживую. Эта игра показала, насколько прекрасен баскетбол. В основное время мы совершили много ошибок, поэтому и заплатили цену, перейдя в овертайм. Много фолов — технических и неспортивных, но это финальные игры, другого быть не может. Это хороший урок для нас в будущем», — приводит пресс-служба лиги слова Итудиса.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 110:111 2 ОТ. «Зенит» и ЦСКА выдали лучший матч в истории Единой лиги. Два овертайма и сумасшедшие спасения

После четвертого матча счет в серии стал 3-1 в пользу ЦСКА. Пятая игра пройдет в Москве 30 мая. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/tsska-obygryvaet-zenit-vo-vtorom-overtajme-4-j-igry-finala/
БК Зенит
БК ЦСКА
Димитрис Итудис
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