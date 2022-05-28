Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Зенитом» (111:110 2ОТ) в четвертом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю обе команды за эту прекрасную игру. Я вышел из зала до принятия итогового решения не потому, что я не уважаю «Зенит», а я очень уважаю Паскуаля и его ассистентов, или болельщиков. Я вышел, чтобы не видеть решению вживую. Эта игра показала, насколько прекрасен баскетбол. В основное время мы совершили много ошибок, поэтому и заплатили цену, перейдя в овертайм. Много фолов — технических и неспортивных, но это финальные игры, другого быть не может. Это хороший урок для нас в будущем», — приводит пресс-служба лиги слова Итудиса.

После четвертого матча счет в серии стал 3-1 в пользу ЦСКА. Пятая игра пройдет в Москве 30 мая. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.