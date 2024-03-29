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Пашутин рассказал, как взял из приюта слепую собаку

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Бывший баскетболист сборной России, а сейчас главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, при каких обстоятельствах забрал из приюта слепую собаку.

— Читали историю, как давным-давно вы с женой отправились в приют и взяли слепую собаку.

— Это было в Краснодаре. Ирина обожает собак. Когда познакомились в Петербурге, у нее был здоровенный дог. Вот так через жену я и втянулся. Прежде хорошо относился к собакам, а с того момента прямо полюбил.

— Слепая собака давно преставилась?

— Красотка жива! Чудесная дворняжка по кличке Веста. Так еще в приюте назвали. Мы для нее на даче соорудили теплый вольер. Уже не такая шустрая, как раньше, но все равно носится вдоль забора. Обоняние, ощущение пространства, словно GPS, — хоть бы раз на что-то наткнулась! Какие-то у нее свои меридианы. Никто поверить не может, что слепая.

— Принесли ее в краснодарскую квартиру из приюта — была ошарашена?

— Не то слово. Но быстро отошла от шока. Поняла — здесь ее кормят, тискают, обожают...

— Не каждый решился бы взять домой слепую собаку.

— Вся нагрузка легла на жену. Я-то что? Приехал домой между матчами, посмотрел, погладил. Снова улетел на игру. Вот как для меня баскетбол — так для Ирины мир животных.

— Это она сказала «берем»?

— Да.

— Ехали туда, зная, что возьмете именно эту дворняжку?

— Нет. Просто Ирина увидела — и вопрос был решен. Она общается с девочками, которые в этом приюте работают. Мы не раз там бывали. Рядом еще питомник отслуживших, состарившихся полицейских овчарок. Можно было и такую взять. Но Ирина хотела помочь собачке, которая в настоящей беде.

— У вас же и три кошки в доме?

— Да, в Москве. Тоже приютские. Все прекрасно ладят.

Евгений Пашутин&nbsp;&mdash; игрок &laquo;Автодора&raquo; в&nbsp;1994 году. Евгений Пашутин: «Кровь била как из гейзера — прямо медсестре в лицо. Упала в обморок»

Евгений Пашутин
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